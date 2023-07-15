هاني رمزي يكشف حقيقة اختفائه وهجرته إلى كندا (فيديو)

كشف الفنان هاني رمزي، حقيقة ما تردد عن اختفائه وهجرته إلى كندا، قائلا: "أنا في الساحل الشمالي، ومش مختفي كما روجت قنوات الإخوان الإرهابية".

وقال هاني رمزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم السبت :" لقيت رسائل كثيرة تشير إلى تركي لمصر وذهابي إلى كندا وهذا الحديث عار تماما من الصحة ".

وأضاف هاني رمزي :" كنت اشاهد مسرحية وفوجئت بـ لشائعات لتي ترددت من جماعة الإخوان الإرهابية ضدي"، متابعا: "إحنا بنلف العالم عشان خاطر بلدنا ونكون على تواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالدولة المصرية".

فكرت أهاجر لما الإخوان مسكوا مصر

وتابع: “أنا عايش في مصر وهفضل عايش في بلدي.. أنا فكرت أهاجر لما الإخوان مسكوا مصر في 2012”، مردفا: "أيام حكم الإخوان قدمت على إقامة في أمريكا حيث تلقيت تهديدات كثيرة من عناصر الإخوان، وقاموا بحرق منزلنا ".

وأوضح هاني رمزي :" أنا بجهز لعمل فني جديد، وأنا متواجد في مصر وهفضل في مصر ولن اتركها أبدا".

وعلق إيهاب رمزي، المحامي، شقيق الفنان هاني رمزي، على ما تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اختفاء الفنان وهجرته مع أشقائه من مصر إلى كندا.

ونفى «رمزي» في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، هذه الأخبار، قائلًا: «ده شغل الإخوان، دول كدابين، وبيألفوا وبيعملوا سيناريوهات ضد الدولة ورموزها».

وأوضح أن هاني رمزي متواجد في القاهرة، وسيسافر إلى أمريكا في 30 أغسطس المقبل، وفي سبتمبر المقبل سيسافر إلى كندا لحضور بعض الاحتفالات، مشيرًا إلى أن هذه رحلات موسمية للأسرة.



وكتب المستشار أمير رمزي، شقيق الفنان أيضًا، على صفحته بـ«فيسبوك»: «كله كدب.. مفيش حد منا هاجر.. كلنا في مصر وخدامين مصر.. أما أنا وأخواتي.. وأقباط مصر جزء من ثورة 30 يونيو وده شرف كبير لينا نفخر به.. وهاني رمزي.. بيجهز عمل فني جديد. أما سفرنا للخارج.. هاني وأنا وإيهاب وكريم عبدالعزيز وخالد منتصر وإلهام شاهين ونيللي كريم وأحمد حلمي.. لأستراليا وكندا وأمريكا علشان في مصريين في الخارج عظماء بيحبوا مصر وبيخدموا إخواتنا المحتاجين في وقت صعب بيمر على البلد».