نصائح للوقاية من نزيف الأنف في الصيف

قدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من النصائح للمواطنين، خصوصًا مرضى الجيوب الأنفية، للتعامل مع موجة الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، وتأثير فصل الصيف على مرضى الجيوب الأنفية، وجاء ذلك في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أسباب نزيف الأنف في الصيف لمرضى الجيوب الأنفية:

كتبت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها عبر حسابها بـ"فيسبوك"، أن أشهر الصيف يمكن أن يتعرض الأنف إلى النزيف بسبب جفاف الجو وسخونته، إذ يؤدى إلى جفاف المخاط الموجود داخل التجويف الأنفي بسبب ارتفاع الرطوبة في الأشهر الحارة.

نزيف الأنف

وأوضحت الهيئة أن غسيل الأنف بالماء البارد وتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة يساعد على الوقاية من نزيف الأنف، موجهة مرضى الجيوب الانفية بعدم التعرض للحرارة لفترات طويلة قدر المستطاع، واستخدام واقي الشمس، وتناول الكثير من الماء والسوائل مع ارتفاع درجات الحرارة والاعتياد على استخدام المكيف عند استخدام السيارة، تصبح الجيوب الأنفية في مأزق شديد، ولا بد من الحذر في هذه الحالة وعدم الانتقال من الأجواء الحارة إلى الاجوار الباردة مباشرة، إذ إنها تصيب الجهاز التنفسي وخطر على مرضى التهاب جيوب الأنفية.

تحذيرات لمرضى التهاب الجيوب الأنفية:

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر “فيسبوك”، عددًا من النصائح للمواطنين بشكل عام وأصحاب الأمراض التنفسية، وحملت النصائح شعار “احم نفسك داخل سيارتك”.

وإليكم عدد من النصائح التي خرجت بها وزارة الصحة للمواطنين:

1ـ لا تنتقل بين الأجواء الباردة والحارة باستمرار، خصوصًا من يستخدمون التكييف في السيارات.

2ـ عند ركوب السيارة في حالة التعرق يجب فتح أبوابها وتهويتها جيدًا حتى يهدأ الجسم ثم تشغيل التكييف.