ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري
أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، عن التشكيل الرسمي الذي يخوض به لقاء الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت في المباراة المقامة ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .
حارس مرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: محمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات
خط الوسط: عماد حمدي وسيرجي آكا وكريم الديب ومروان حمدي
خط الهجوم: عمر الساعي وياو أنور
ويجلس على مقاعد البدلاء: عبدالله جمال حارسا ومعه عصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعبداللة السعيد ومصطفى فارس ومحمد وجدي ومحمد البحيري.