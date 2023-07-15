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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي لمباراة الاتحاد السكندري

ياو انور
ياو انور

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي ، عن التشكيل  الرسمي الذي يخوض به لقاء  الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت في المباراة المقامة  ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز .

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مابولولو يقود تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الاسماعيلي

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تشكيل الإسماعيلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري الليلة


حارس مرمى: محمد كوكو 

خط الدفاع: محمد هاشم وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات 

خط الوسط: عماد حمدي وسيرجي آكا وكريم الديب ومروان حمدي 

خط الهجوم: عمر الساعي وياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبدالله جمال  حارسا ومعه عصام صبحي ومحمد بيومي ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وعبداللة السعيد ومصطفى فارس ومحمد وجدي ومحمد البحيري.

 

من المقرر ان تنطلق أحداث المباراة التي تجمع  الإسماعيلي والاتحاد السكندري مساء اليوم 9.30 مساء بتوقيت القاهرة ،10.30 مساء بتوقيت الإمارات .
 

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