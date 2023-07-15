آمال رمزي: غير نادمة على عدم الإنجاب و "باخد حقن بوتكس"

قالت الفنانة آمال رمزي، إنها ليست نادمة عن عدم إنجابها رغم تزوجها 4 مرات، معقبة: أخويا سابلي ولاده أربيهم ومحستش إني اتحرمت من الأولاد ومعوضني إحساس الأمومة».

ضبط زوجي أثناء خيانتي مع راقصة



وأضافت آمال رمزى، خلال حوارها مع برنامج "كلام الناس"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"،مساء اليوم السبت: "كمال صلاح الدين زوجي الأول واتجوزته وأنا عندي 17 سنة، وانفصلت عنه بعد سنتين ونص لما اكتشفت إنه بيخوني، واتأكدت إنه بيخون لأنه كان مرتبط براقصة، وقفشته في الشقة وكانت معايا أرملة بليغ حمدي وهي اللي قالت لي إنه بيروح يجيبها من الكازينو وقفشتهم في المكتب في وضع الخيانة".

اسمي الحقيقي كمالات وأحمد رمزي اختار اسمي الفني

وكشفت آمال رمزي عن اسمها الحقيقى ومن سماها بأسمها الفنى، موضحة أن اسمها الحقيقى كمالات، معقبة: "الفنان أحمد رمزي قال أسميها آمال رمزي وتبقى أختي وبقى اسمي الفني".

وعن موقفها من عمليات التجميل، قالت آمال رمزي: «أنا مع إني أعمل حقنة بوتوكس بس أرفض جراحات التجميل، أنا كل لما يجيلي شغل باخد حقنة بوتوكس عند دكتور متخصص».

عن سر جمال ورشاقة آمال رمزي البالغة من العمر 80 عاما، علقت الفنانة القديرة قائلة: «باكل قليل وبليل لازم زبادي ومش بتعشى والفطار شاي بلبن مع ساندوتش الجبنة، ومش باكل نجرسكو إلا مرة في الشهر، ومستحيل أكل محشي».

أعود للشاشة من خلال مسلسل طبيبة شرعية

وأشارت إلى أنها تعود للشاشة من جديد بعد غيابها، من خلال مسلسل طبيبة شرعية، مضيفة: «بحضر الفترة دي لـ مسلسل طبيبة شرعية مع مروة عبد المنعم وياسر علي ماهر وبجسد دور مراته، ومعجبة جدًا بالشخصية لأني عاملة دور الست اللي ليها كلمتها وبقيلي فيه يومين تصوير بس».

وقالت آمال رمزي عن بداياتها الفنية: «اتفاجئت أما قالولي السندريلا اخترتك عشان تعملي دور أختها، وبقت أروحلها أمي جابت مصمم أزياء السندريلا وعملي حاجات مناسبة لسني وقعدت مع سعاد حسني 3 شهور بنعمل كل حاجة سوا كما اشتغلت مع نادية لطفي وكانوا بيعلموني».