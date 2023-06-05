حسن يوسف يدخل دائرة التريند بذكريات من الزمن الجميل (صور)

الفنان حسن يوسف، تصدر تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد تكريمه في قصر السينما من الفنان تامر عبدالمنعم.

كما تسلم الفنان حسن يوسف، شهادة تقدير من وزارة الثقافة، نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتحدث الفنان حسن يوسف، عن تفاصيل الفيلم الوثائقى الذي يتناول قصة حياته هو وزوجته الفنانة شمس البارودي قائلًا : "ابنى عمر اقترح علينا الفكرة وهو عايز يتكلم عن علاقتنا أنا ووالدته ويتكلم عن والدته كأم وحبها للمطبخ وحبها لأولادها".

وعن علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني قال: “كنا زملاء قريبين جدًا من بعض وقبل وفاتها قمت بزيارتها أنا وشمس في لندن وذهبنا لزيارة ابننا محمود.. وكان ضمن أهداف الرحلة أن شمس تقابلها وتقنعها بالعودة إلى مصر”.

وتابع الفنان حسن يوسف : "سعاد حسني كانت بدأت تنزل وزنها واتعالجت من العصب السابع".

وعن حياة السندريلا خلف الكاميرات قال حسن يوسف: "سعاد حسنى كانت مش بتفكر كتير ودائمًا كنت أقول لها استخدمى عقلك وشوفى نادية لطفى بتعمل إيه بس هى لم تقم بسماع كلامي، وكانت حياتها تعيسة بينما لحظاتها السعيدة كانت فقط أمام الكاميرات كما أن حظها لم يكن جيدا فى زيجاتها".

وعقب الندوة تم عرض فيلم "الجبان والحب" من إنتاجه وإخراجه، والعمل من بطولة كل من حسن يوسف، شمس البارودي، هند رستم، شويكار، عمر الحريري، زوزو نبيل، أحمد الجزيري، ناهد سمير، محمد رضا، نعيمة الصغير، فتحية شاهين، محمد أبو حشيش.

آخر أعمال الفنان حسن يوسف

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان حسن يوسف، مسلسل "الضاهر" الذي عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد، فريال يوسف، رغدة، تامر عبد المنعم، مادلين طبر، إنجى شرف، أحمد منير، أميرة هاني، سميرة محسن، علاء زينهم، عمر حسن يوسف، علاء مرسي، مظهر أبو النجا، صبري عبد المنعم، دارين حداد وآخرون، تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

تدور أحداث مسلسل الضاهر حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.