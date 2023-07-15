طرح أغنية "بحب اتنين سوا" الدعائية لفيلم "مطرح مطروح"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، وكريم عفيفي، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان “بحب اتنين سوا”.

أغنية “بحب اتنين سوا” بصوت المطربة ليلى مراد بتوزيع جديد، وهي من كلمات الشاعر الغنائي فتحي قورة، وألحان منير مراد.

وكانت طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي للعمل، والذي من المقرر عرضه بجميع دور السينمات يوم 19 يوليو الجاري ضمن موسم الصيف الجاري.

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وشهد البرومو حالة من البهجة والكوميديا، وعلق كريم عفيفي على الفيلم قائلاً: "الإعلان الأول لفيلم #مطرح_مطروح قريبا أوووى".

مطرح مطروح

شوق الفنان كريم عفيفي، جمهوره ومتابعيه لفيلم "مطرح مطروح"، حيث نشر بوستر الفيلم عبر خاصية الأستوري بحسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب قائلا: "استعدوا بقي هانت".

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شخصية كريم عفيفي

ويجسد عفيفي الأخ الأصغر للفنان محمود حميدة، ويحدث عدد من المواقف تقلب مجرى أحداث العمل الذى من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في السينمات.

مطرح مطروح

قصة مطرح مطروح

وتدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار اجتماعي كوميدي، ويجسد النجم العالمي سكوت أدكنز، الشهير بـ«بويكا»، خلال الأحداث شخصية شاب أجنبي يتعارك مع عدد من صناع الفيلم، في إطار من الأكشن، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

أبطال مطرح مطروح

يذكر أن "مطرح مطروح" بطولة كريم فهمي، محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني،وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، إنتاج محمد السبكي.

محمود حميدة

آخر أعمال كريم فهمي



الجدير بالذكر أن آخر أعمال كريم عفيفي مسلسل " رمضان كريم 2" ، والذي عرص ضمن في موسم رمضان 2023 ، بطولة سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، و بيومي فؤاد و سلوى خطاب وويزو، من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله.

وكشف النجم محمود حميدة، عن دوره فى فيلمه السينمائي الجديد "مطرح مطروح"، حيث يجسد دور موظف حكومى خلال فترة الأربعينيات.

وكان قد طرح للفنان محمود حميدة، مؤخرا فيلم "الكاهن" ويشارك في بطولته درة، إياد نصار، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن.

كما طُرح له أيضا فيلم "ريتسا"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوى، وأمير المصرى، وكارولين عزمى، ومى الغيطى، ومريم الخشت، وعائشة بن أحمد، ونور إيهاب، وتأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، وتدور أحداثه في اطار رومانسى.

يذكر أن المخرج وائل إحسان، قدم آخر أعماله السينمائية بفيلم "أطلعولى برة" بطولة كريم محمود عبد العزيز، عام 2018، وشارك في بطولته كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، وآخرون.