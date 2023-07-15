الدعم السريع يقصف مستشفى أم درمان السودانية

لقى 4 مدنيين مصرعهم فيما أصيب 4 آخرين، جراء هجوم قوات الدعم السريع بمسيرات على مستشفى في أم درمان.

اقرأ أيضا.. الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية شاملة في السودان

وأفادت مصادر طبية وعسكرية سودانية عن سقوط 4 قتلى مدنيين جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى السلاح الطبي بأم درمان.

واستهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم، أن قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين نفذت عمليات نوعية ناجحة تنظف جيوب التمرد من ميليشيا الدعم السريع في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل.