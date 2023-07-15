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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الدعم السريع يقصف مستشفى أم درمان السودانية

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع

لقى 4 مدنيين مصرعهم فيما أصيب 4 آخرين، جراء هجوم قوات الدعم السريع بمسيرات على مستشفى في أم درمان.

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وأفادت مصادر طبية وعسكرية سودانية عن سقوط 4 قتلى مدنيين جراء استهداف الدعم السريع لمستشفى السلاح الطبي بأم درمان.

واستهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق اليوم، أن قوات العمل الخاص بسلاح المهندسين نفذت عمليات نوعية ناجحة تنظف جيوب التمرد من ميليشيا الدعم السريع في مناطق المهندسين والعودة وحمد النيل.

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