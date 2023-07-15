رضا سليم يضغط على إدرة ناديه الجيش الملكي للرحيل

مازال رضا سليم لاعب فريق الجيش الملكي المغربي متمسكا بالرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي الحالي.



كشفت تقارير صحفية مغربية أن رضا سليم أكد لإدارة ناديه رغبته في الرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مضيفا أنه يريد خوض أولى تجاربه الاحترافية.



وتابعت التقارير، أن اللاعب أكد لإدارة النادي المغربي أن يريد الاحتراف الخارجي وطلب منهم السماح له بالمغادرة في الميركاتو الصيفي.



وأشارت أن رضا سليم يضغط على إدارة نادي الجيش الملكي، من أجل تسهيل أنتقاله إلى فريق الوحدة الإماراتي، بعدما تلقى عرضا منه في الفترة الماضية.



وأصبح رضا سليم قريبا من الرحيل عن صفوف الوحدة الإماراتي، ويستعد لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية، نظرا لوقوع الناديين بمجموعة واحدة.



ويعتبر رضا سليم هدفا لأندية قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك بالإضافة لنادي بيراميدز في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.







