رضا سليم.. مغربي جديد يطرق أبواب النادي الأهلي

أصبح المغربي رضا سليم نجم الجيش الملكي قريبًا من الانضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.









التقارير المغربية التي انتشرت في الساعات الأخيرة، أكدت أن الأهلي في مفاوضات قوية مع الجيش الملكي المغربي لضم نجمه رضا سليم.



وإذا نجح الأهلي في التعاقد مع رضا سليم في الأيام المقبلة سيصبح أولى صفقات الأهلي الأجنبية في فترة الانتقالات الصيفية.



وسيتمكن الأهلي من إضافة أجنبي جديد إلى صفوفه بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو الذي عاد إلى فريقه السابق بوليفار البوليفي.



ويسعى الأهلي إلى ضم لاعبين أجانب على أعلى مستوى خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث يستهدف حسم صفقة رضا سليم بالإضافة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد من الدوريات الأوروبية.



ويسير مجلس إدارة النادي الأهلي في اتجاهات مختلفة من أجل تعزيز صفوف الفريق الأول، ويسعى إلى حسم العديد من الصفقات أبرزها صفقة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي كما بدأ مفاوضاته مع التعاون السعودي للتعاقد مع مصطفى فتحي وفقا لما ذكرته قنوات الكأس القطرية.

رضا سليم لاعب الجيش الملكي



رضا سليم خليفة وليد أزارو





ويبدو أن المغربي رضا سليم سيكون خليفة مواطنه وليد أزارو الذي سبق له اللعب في صفوف النادي الأهلي، وتمكن من التألق على المستوى التهديفي في موسمه الأول بالدوري المصري.



واستطاع المهاجم المغربي وليد أزارو تسجيل 18 هدفًا وصناعة 4 أهداف في 30 مباراة خلال موسمه الأولى مع الأهلي في مسابقة الدوري المصري.



وسيتطلع رضا سليم إلى تكرار تجربة مواطنه وليد أزارو في النادي الأهلي، حيث يمتلك الجناح الشاب المقومات الفنية التي تمكنه من المساهمة بالأهداف سواء على مستوى التسجيل أو الصناعة.



وخاض رضا سليم إجمالي 115 مباراة في جميع المسابقات مع الجيش الملكي، ونجح في تسجيل 32 هدفًا وصناعة 26 آخرين.



وتألق بشكل مميز للغاية مع الجيش الملكي في موسم 2022-2023، بعدما سجل 13 هدفًا وصنع 14 آخرين في 39 مباراة بجميع المسابقات.



ويعد رضا سليم هو ثاني أغلى لاعب في الدوري المغربي من الناحية التسويقية بقيمة 2.2 مليون يورو.



ويبلغ رضا سليم من العمر 23 عامًا، ويمتد عقده مع الجيش الملكي المغربي إلى 30 يونيو لعام 2024.