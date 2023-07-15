تحت شعار « قادة الجمهورية الجديدة »
الشباب والرياضة تُعلن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لإعداد وتأهيل النشء للقيادة
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، عن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لإعداد وتأهيل النشء والشباب للقيادة في نسخته الأولى بمحافظات القاهرة الكبرى، الذي يحمل شعار « قادة الجمهورية الجديدة » تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.
ويستهدف البرنامج نحو بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتعزيز الهيكل الإداري للدولة بكل قطاعتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة.
وجاءت شروط الالتحاق بالبرنامج:
- مصري الجنسية.
- المرحلة العمرية من ٢٠ لــ٤٠ سنة.
- إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.
- إجادة مهارات التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.
- لديك الخبرات في العمل المجتمعي والتطوعي.
- عضو بمركز شباب أو نادي.
- لديك خبرات وممارسات رياضية.
- لديك خبرات ومهارات قيادية، ومارست دور قيادي من قبل.
- يراعى اختيار نسبة ٥٪ من ذوي القدرات والهمم.
- ولأول مرة يراعى نسبة ٥٠٪ من القيادات النسائية الشابة.
- البرنامج لا يوفر إقامة وإعاشة الأولوية في هذه النسخة لساكني القاهرة الكبرى.
- من المقرر التواصل المباشر مع السادة المشاركين بعد انتهاء فترة التسجيل حتى ٢٠ يوليو الجاري ٢٠٢٣
https://forms.gle/KegU3x4NzzpHh1BV7