الشباب والرياضة تُعلن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لإعداد وتأهيل النشء للقيادة

تحت شعار « قادة الجمهورية الجديدة »

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني - الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، عن شروط الالتحاق بالبرنامج القومي لإعداد وتأهيل النشء والشباب للقيادة في نسخته الأولى بمحافظات القاهرة الكبرى، الذي يحمل شعار « قادة الجمهورية الجديدة » تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

ويستهدف البرنامج نحو بناء القدرات وصقل المهارات القيادية للمشاركين تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتعزيز الهيكل الإداري للدولة بكل قطاعتها بالصف الثاني من الكوادر المؤهلة لتولي المناصب القيادية خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت شروط الالتحاق بالبرنامج:

- مصري الجنسية.

- المرحلة العمرية من ٢٠ لــ٤٠ سنة.

- إجادة أحد اللغات الأجنبية أو أكثر.

- إجادة مهارات التعامل مع التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة.

- لديك الخبرات في العمل المجتمعي والتطوعي.

- عضو بمركز شباب أو نادي.

- لديك خبرات وممارسات رياضية.

- لديك خبرات ومهارات قيادية، ومارست دور قيادي من قبل.

- يراعى اختيار نسبة ٥٪ من ذوي القدرات والهمم.

- ولأول مرة يراعى نسبة ٥٠٪ من القيادات النسائية الشابة.

- البرنامج لا يوفر إقامة وإعاشة الأولوية في هذه النسخة لساكني القاهرة الكبرى.

- من المقرر التواصل المباشر مع السادة المشاركين بعد انتهاء فترة التسجيل حتى ٢٠ يوليو الجاري ٢٠٢٣

https://forms.gle/KegU3x4NzzpHh1BV7