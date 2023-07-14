وزير الشباب والرياضة يهدي إحدى المنتجات اليدوية الحرفية للأمين العام لمنظمة الكونفجيس

خلال زيارتها الحالية بمصر

أهدى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، احدى المنتجات اليدوية الحرفية الى لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمة الكونفجيس أثناء زيارتها الحالية بمصر ، وذلك في إطار الدعم الذي توليه الوزارة للفتاة والمرأة ، لتشجيعهن على الحفاظ على التراث والحرف اليدوية ، ومساعدتهن لخلق فرص عمل لهن ودفع عجلة التنمية الإقتصادية.

هذا وقد أوصى وزير الشباب والرياضة، بكتابة اسم الوزارة على المنتجات لتكون بذلك نواة للمشروعات التى تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة ، واستبدال الدروع التي كانت تقدم كهدايا تذكارية للوفود الأجنبية وكبار الشخصيات ، بمنتجات يدوية حرفية وتراثية من مخرجات ورش الملتقيات الحرفية التى تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، والتي تعبر عن تراثنا المصري ، وقد سبق وتم اهداء العديد من هذه المنتجات الى العديد من الوفود الأجنبيه في الآونه الأخيرة خلال زيارتهم لمصر .