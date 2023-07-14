المرأة العربية تكرم مقررة القومي للمرأة بالشرقية

أعلنت رابطة المرأة العربية برئاسة المهندسة “فاطمة بدران” رئيس مجلس الإدارة، عن تكريم الدكتورة “عايدة عطية” مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، وذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية التي تعقدها رابطة المرأة العربية غدا السبت، لتدريب الجمعيات الأهلية بالشرقية علي "كتابة وصياغة السياسات العامة" بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

أكدت الدكتورة “مني علي الدين” مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن رابطة المرأة العربية تثمن الجهود الاستثنائية التي قدمهتا ولازالت تقدمها الدكتورة “عايدة عطية” مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، في دعم قضايا المرأة والنهوض بها وتقدمها، والذي يعد نهوض وتقدم للمجتمع ككل، حيث أصبحت بعملها الدؤوب في التثقيف ونشر الوعي رمز وأيقونة للمرأة الشرقاوية.

قائلة: الدكتورة “عايدة عطية”، هي منهج يدرس في الإدارة والإنسانية والقوة والحزم والإصرار.

وأوضحت مديرة مشروعات رابطة المرأة العربية، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب الجمعيات الأهلية على أساسيات كتابة أوراق السياسات، وذلك من خلال التعرف على مفهوم السياسات العامة وأهميتها ومنهجية تحليلها وتقييمها، فضلاً عن اكتساب مهارات صياغة أوراق السياسات وطرق عرضها وتقديمها، بجانب فهم كيفية استخدام أوراق السياسات في دعم تنفيذ السياسات والإصلاحات.

وأضافت “مني علي الدين”، أن البرنامج التدريبي يعقد على مدار يومين من 15 إلي 16 يوليو الجاري ضمن مشروع "تمكين المرأة من أجل الحصول علي حقوقها الإنسانية" والذي تنفذه رابطة المرأة العربية في عدد من المحافظات.