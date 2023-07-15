إنذار رسمي لوزيرة الثقافة يطالب بفقرات قرآنية وترانيم مسيحية بحفل ترافيس سكوت

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بإنذارٍ رسمي للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يطالبها بوضع فقرات دينية إسلامية ومسيحية وبوسترات تتحدث عن الحضارة الفرعونية، قبل حفل بدء حفل مغني الراب ترافيس سكوت.

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وجاء إنذار محفوظ، بعد أن تم تحديد موعد حفل مغني الراب ترافيس سكوت تحت سفح الهرم، حيث ترددت أنباء عن أن حفلاته بها طقوس شيطانية وماسونية، بما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة "الأفرو سنتريك" المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصرى من المصريين، وتنسبه للحضارات الإفريقية.

ترافيس سكوت يُواصل إثارة الجدل في مصر

وأضاف محفوظ، في إنذاره لوزيرة الثقافة:" وعلي الرغم من أن هناك أصوات تتعالى بالمطالبة بمنع تلك الحفلة وإلغاءها، ولكن قانون الرقابة القانون رقم 430 لسنة 1955، وتعديلاته ولائحته التنفيذية يوجد به حلول أقيم من المنع فالرقابة هدفها بسط رقابة الدولة على المواد الفنية السمعية والبصرية، نظرا لتأثيرها الهام فى نفوس الجماهير والغرض من الرقابة هو حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا. وعلاقاتها السياسية بالدول الأخرى".

واستطرد مقدم البلاغ في إنذاره، أن سياسة المنع هي سياسة عفى عليها الزمن وعلينا مواجهه الفكر بالفكر وعلينا ان نستغل حفله ترافيس سكوت باعتبارها فرصه لبسط سلطان ثقافتنا ومواجهه العالم بحقيقة الهويه المصريه.

وتابع محفوظ: "فيمكن حجز وقت قبل فقره الرابر الأمريكي بفقره من القران والترانيم المسيحية وعرض مسرحي قصير و مجموعه من الصور الإعلانية عن الحضاره الفرعوني’ و اثبات انها ليست حضارة إفريقية انما حضارة مصريه خالص’ واختتم محفوظ انذاره بمطالبة وزيره الثقافة بالمطالبة بالالتفات عن دعوات المنع للحفلة الرابر الأمريكي ترافيس سكوت".

وأكمل: "فرض ثقافتنا علي الحفل من خلال صدور قرار وزاره الثقافة باذاعه فقره من القران والترانيم المسيحية وعرض مسرحي قصير به بوسترات تتحدث عن مصر وحضاراتها والترويج للسياحة في مصر. واتخاذ اللازم قانونا نحو تفعيل هذا القرار".

وتُعد مصر من أكثر بلاد العالم جذباً للفنانين حول العالم لإقامة الحفلات على أرضها نظراً للتاريخ الكبير التي تملكه على كافة الأصعدة.

وتحرص الدولة في تنظيمها للتظاهرات ذات الطبيعة العالمية على الحفاظ على الخصوصية المصرية وعدم الخروج عن أطرها.