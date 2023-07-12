دعوات لإلغاء حفل ترافيس سكوت على سفح الأهرامات.. طقوس شيطانية ماسونية

رغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، إلا أن هناك دعوات قوية انطلق عبر موقع "تويتر" في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت، والمقرر إقامته في منطقة الأهرامات يوم 28 يوليو الجاري، وانتشر هشتاج "الغاء حفل ترافيس"، وسط اتهام المغردون بأن الرابر العالمي ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية.

مطالب بإلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر جميع منصات السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر، بإلغاء حفل ترافيس سكوت على سفح الأهرامات، نظرًا للمخاطر الكبيرة الذي يقدمها فى حفلاته من أشياء غريبة لم يعتاد جمهورنا على رؤيتها والتى يعتبرها الكثيرون انها طقوس شيطانية.

ترافيس سكوت

دشن رواد تويتر هشتاج تحت اسم "إلغاء حفل ترافيس" وغرد العديد من المتابعين منشورات معارضه للحفل، وانتشرت حالة من الغضب والجدل وجاءت التعليقات كالأتي " الحفل دا لازم يتلغى وكل حفلات الماسونيه والداعمين للافروسيتيك ونخلى الهاشتاج دا يلف الدنيا كلها"، " ماسوني وافروسنتريك وطقوس شيطانيه وموتي في حفلاته كوكتيل عجب عند سفح الهرم المطبوع علي الدولار وفوقه عين واحده. عاوز اعرف مين دول الي اشترو تذاكره ب٦٥٠٠ جم في ١٥ دقيقه بعد ماغفلونا واعلنو ان الحفل اتلغي"، " ترافيس معروف أنه ماسوني و داعم ل الأفروسنتريك وجاي يعمل حفله عند الاهرامات غير مرحب بيه علي الاطلاق هنشوف هنعمل ايه لازم رد".

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

ترافيس سكوت

إلا أن هناك مجموعة من الجماهير مرحبين بالحفل واعتبره الأمر ترويج للسياحة في مصر وكانت التعليقات كالأتي " لو عاوزين سياحة بجد نسيب الناس بحريتها احنا فى ازمة ومحتاحين كل دولار ومحتاحين ترويج للسياحة"، " هو اي حد بيعمل حفلة عند الاهرامات تقولوا عنو مسوني بطلوا هبل شوية".

حفل ترافيس سكوت في مصر

إعلان الرابر تراڤيس سكوت، عن قدومه إلى مصر للترويج لـ ألبومه الجديد «يوتوبيا»، من خلال حفل غنائي ضخم أمام الأهرامات، وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار الحفل، وهناك فئتان فقط للتذاكر الـ«Premium» وتكلفة التذكرة بها 4000 جنيه، والـ «VIP Golden Circle» وسعر التذكرة بها 6500 جنيه، ويذكر أن التذاكر قد نفذت نصف ساعة من إعلان الحفل.

ترافيس سكوت