حقيقة إلغاء حفل ترافيس سكوت على سفح الأهرامات|أول رد من الشركة المنظمة

بعد إعلان مغني الراب ترافيس سكوت عن موعد حفله القادم الذي سيقام في مصر بـ "سفح الأهرامات" في 28 يوليو الجاري، سادت حالة من الجدل والغضب الشديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هشتاج "الغاء حفل ترافيس"، وسط اتهام خطيرة بأن الرابر العالمي ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية.

حقيقة إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

انتشرت أخبار منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد أن حفل ترافيس سكوت تم إلغائه، نظرًا للشكاوي المقدمه والحملة القوية على السوشيال ميديا لإيقاف الحفل، إلا أن الشركة المنظمة للحفل أعلنت أن الحفل في ميعاده ولا صحة للإلغاء.

وذكرت الشركة المنظمة أن تذاكر حفل ترافيس سكوت قد نفذت بعد الإعلان عنها بنصف ساعة، وأن الرابر العالمي في غاية السعادة.

ترافيس سكوت

هشتاج إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

نظرًا للمخاطر الكبيرة الذي يقدمها فى حفلاته من أشياء غريبة لم يعتاد جمهورنا على رؤيتها والتى يعتبرها الكثيرون انها طقوس شيطانية، دشن مستخدمو السوشيال ميديا على تويتر وفيسبوك هشتاج بعنوان "إلغاء حفل ترافيس"، وطالب الرواد المسئولين عبر جميع منصات السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر بضرورة إلغاء الحفل، خاصة أن الفنان يدعم الماسونية والافروسيتيك.

ترافيس سكوت

وانتشرت حالة من الغضب والجدل وجاءت التعليقات كالأتي " الحفل دا لازم يتلغى وكل حفلات الماسونيه والداعمين للافروسيتيك ونخلى الهاشتاج دا يلف الدنيا كلها"، " ماسوني وافروسنتريك وطقوس شيطانيه وموتي في حفلاته كوكتيل عجب عند سفح الهرم المطبوع علي الدولار وفوقه عين واحده. عاوز اعرف مين دول الي اشترو تذاكره ب٦٥٠٠ جم في ١٥ دقيقه بعد ماغفلونا واعلنو ان الحفل اتلغي"، " ترافيس معروف أنه ماسوني و داعم ل الأفروسنتريك وجاي يعمل حفله عند الاهرامات غير مرحب بيه علي الاطلاق هنشوف هنعمل ايه لازم رد".

ترافيس سكوت

أسعار حفل تذاكر ترافيس سكوت

أعلن المغني ترافيس سكوت، عن قدومه إلى مصر للترويج لـ ألبومه الجديد «يوتوبيا»، وكشفت الشركة المنظمة عن أسعار الحفل، وهناك فئتان فقط للتذاكر الـ«Premium» وتكلفة التذكرة بها 4000 جنيه، والـ «VIP Golden Circle» وسعر التذكرة بها 6500 جنيه، والتذاكر قد نفذت بالفعل.