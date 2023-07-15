تبدأ اليوم.. الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات بالكليات

اختبارات القدرات.. يبحث الكثيرون عن الخطوات والأوراق المطلوبة لأداء اختبارات القدرات، وكشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم، والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن الكليات التي يتطلب دخولها اجتياز اختبارات القدرات، والأوراق المطلوبة للتقديم في هذه الكليات، لطلاب الصف الثالث الثانوي العام.

ونستعرض في السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم في اختبارات قدرات الكليات.

اختبارات القدرات

الأوراق المطلوبة لإجراء امتحانات القدرات

كشف مكتب التنسيق، أن الأوراق المطلوبة لتأدية امتحانات القدرات للكليات التي تتطلب ذلك، هي:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة.

- صورة من رقم الجلوس لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، ما عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، التي تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

اختبارات القدرات

كليات يتطلب دخولها امتحان قدرات

بحسب ما كشفه مكتب التنسيق، نستعرض قائمة بأسماء الكليات التي لها امتحان قدرات، لاشتراط القبول بها أي لا بد من اجتيازها، وهي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون- عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان- دمياط- بنها- بني سويف).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

اختبارات القدرات

6. كليات التربية الرياضية

7. كليات التربية النوعية شعبتا (التربية الفنية والتربية الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

8. شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

9. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.