عاجل
هانيبال القذافي.. بين الحياة والموت مواعيد قطارات اليوم المكيفة والروسية بالوجهين القبلي والبحري أحد العاملين بمدينة العلمين: تركت الخليج للعمل في المشروع الضخم (فيديو)
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

يحيى الفخراني متفائل بالوضع الاقتصادي في مصر.. دول أخرى تعرضت لمجاعات (فيديو)

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني

علق الفنان يحيى الفخراني على  الوضع في مصر،قائلا: أنا متفائل جدا.. اللخبطة الاقتصادية موجودة في كل دول العالم، والوضع لم يسوء في مصر، والأهم هو النظر لمصلحة الأجيال القادمة”.

txt

سفير فلسطين بالقاهرة يسلم يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون

وأضاف  يحيي الفخراني،  خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة : "مصر لم تتأثر تأثر فظيع وهناك دول حدث فيها مجاعات”.

تفاصيل تكريم  يحيى الفخراني من دولة فلسطين

وكشف يحيى الفخراني تفاصيل تكريمه من دولة فلسطين وحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون، قائلا: إنهم تواصلوا معه وأبلغوه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منحه أعلى وسام في الدولة، وهو النجمة الكبرى.

 وأكد  أنه لم يلتق بالرئيس الفلسطيني من قبل، لافتا إلى أنه يعتبر الوسام الذي حصل عليه، بمثابة وسام وتكريم للفنان المصري.

 

مواد متعلقة

سفير فلسطين بالقاهرة يسلم يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون

يحيى الفخراني يحصد جائزة الريادة السينمائية في دورة المركز الكاثوليكي الـ71
الجريدة الورقية