يحيى الفخراني متفائل بالوضع الاقتصادي في مصر.. دول أخرى تعرضت لمجاعات (فيديو)

علق الفنان يحيى الفخراني على الوضع في مصر،قائلا: أنا متفائل جدا.. اللخبطة الاقتصادية موجودة في كل دول العالم، والوضع لم يسوء في مصر، والأهم هو النظر لمصلحة الأجيال القادمة”.

وأضاف يحيي الفخراني، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة : "مصر لم تتأثر تأثر فظيع وهناك دول حدث فيها مجاعات”.

تفاصيل تكريم يحيى الفخراني من دولة فلسطين

وكشف يحيى الفخراني تفاصيل تكريمه من دولة فلسطين وحصوله على وسام الثقافة والعلوم والفنون، قائلا: إنهم تواصلوا معه وأبلغوه أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منحه أعلى وسام في الدولة، وهو النجمة الكبرى.

وأكد أنه لم يلتق بالرئيس الفلسطيني من قبل، لافتا إلى أنه يعتبر الوسام الذي حصل عليه، بمثابة وسام وتكريم للفنان المصري.