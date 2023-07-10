سفير فلسطين بالقاهرة يسلم يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون

قلّد سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، نيابة عن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الفنان المصري الكبير الدكتور يحيى الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون النجمة الكبرى.

سفارة فلسطين

وذكر بيان صادر عن سفارة فلسطين، اليوم الاثنين، أنه جرى تقليد الفخراني وسام الثقافة والعلوم والفنون، تقديرًا لإسهاماته الفنية التي أثرت الفن والثقافة العربية، وتثمينًا لدوره في دعم قضايا أمته العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية وثقافتها وتثبيتا لحضورها في المشهد الثقافي العربي والدولي.

سفير فلسطين بالقاهرة ويحيى الفخراني

دعم القضية الفلسطينية

وهنأ السفير، الفنان يحيى الفخراني باسم الرئيس على هذا الوسام الذي يعتبر تقديرًا للدور الكبير الذي يقوم به على المستويين الثقافي والفني في دعم القضية الفلسطينية، وإيمانًا بالدور الهام الذي يقوم به جموع المثقفين والفنانين المصريين من خلال أعمالهم الإبداعية التي توثق تاريخ القضية الفلسطينية والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، معربًا عن تقديره للحركة الثقافية والفنية في مصر والتي تمثل القوى الناعمة والفاعلة الداعمة لفلسطين والقدس.

فنان يحيى الفخراني: سعيد بهذا التكريم

من جانبه، أعرب الفنان يحيى الفخراني عن تقديره للرئيس محمود عباس على هذا التكريم الذي يحمل قيمة خاصة، لأنه أتى من شعب أبيّ مناضل نقش نموذجًا في الإرادة والتحدي والصمود، ومن قضية باتت رمزًا للعدالة الإنسانية في العالم بأسره، مؤكدا أن فلسطين لها مكانة في قلب كل مصري كونها قضية عادلة وشعبها العظيم يواجه المحتل بنفسه، وأن هذه المكانة تزداد رسوخًا مع مرور السنين، معربًا عن أمله بأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه بالحرية والاستقلال .