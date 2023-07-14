وادي الصهو يعني من نقص إمدادات مياه الشرب



في واحدة من المناطق النائية بمدينة ابوزنيمة، يعاني أهالي وادي الصهو من مشكلة حادة ومتعلقة بنقص إمدادات المياه النظيفة. وجهت هذه المنطقة نداء استغاثة إلى السلطات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي، مطالبة بتوفير حل سريع لهذه المشكلة التي تؤثر سلبًا على حياة السكان المحليين.

وادي الصهو، الذي يقع في منطقة بعيدة ومعزولة، يعاني من نقص حاد في توفير المياه النظيفة للأهالي، لم يتم توفير عربة المياه التابعة لشركة المياه والصرف الصحي في المنطقة منذ فترة طويلة، وتم منع قطع إيصالات المياه التي كان يعتمد عليها السكان في المنطقة، مما أدى إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها الأهالي للحصول على المياه الصالحة للشرب وللاستخدام اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السيارة المياه التي كانت تخدم وادي الصهو تعطلت منذ أكثر من ستة أشهر دون أن يتم إصلاحها أو توفير سيارة بديلة. هذا الوضع أثر بشكل سلبي على سكان المنطقة، خاصة في فصل الصيف الحار الذي يشتد فيه الطلب على المياه للتغلب على الحرارة المرتفعة.

تعرب الأسر والأهالي في وادي الصهو عن قلقهم الشديد ويناشدون السلطات المحلية وشركة المياه والصرف الصحي بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة الملحة. يعتبر توفير وسيلة بديلة لنقل المياه إلى المنطقة ضرورة حتمية لضمان سلامة الأهالي وتلبية احتياجاتهم الأساسية في المياه النظيفة.

وتهيب الأسر والأهالي بالجهات المعنية بتوفير حلول دائمة ومستدامة لهذه المشكلة، مثل إصلاح السيارة المعطلة أو توفير سيارة جديدة لتلبية احتياجاتهم المستقبلية في المياه.

حتى الآن، لم تصدر أي تعليقات رسمية من السلطات المحلية أو شركة المياه والصرف الصحي بخصوص هذه الاستغاثة العاجلة. يأمل الأهالي أن يتم استجابة هذا النداء بسرعة وتخصيص الموارد اللازمة لتوفير المياه النظيفة لوادي الصهو والحد من معاناة الأهالي في هذه المنطقة النائية.

نشير إلى أن الأهالي يعتمدون بشكل كبير على مساعدة السلطات والشركات المعنية للتغلب على هذه المشكلة وتحقيق الحل العاجل والمستدام لنقص المياه في وادي الصهو.

تتطلع المنطقة إلى الاستجابة العاجلة والتدخل السريع من قبل الجهات المعنية لتوفير الحلول المناسبة وتحسين ظروف المعيشة والصحة لأهالي وادي الصهو.