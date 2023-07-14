إنقاذ سلحفاة نادرة معروضة للبيع في السوق (شاهد)

كشف علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، تفاصيل إنقاذ سلحفاة نادرة معروضة في أحد أسواق المطرية، لافتا إلى أنه فور انتشار الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن وجود سلحفاة نادرة لدة أحد باعة السمك بالمطرية، صدرت توجيهات من وزيرة البيئة سريعا للتواصل مع محافظة القاهرة، وتشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة فرع القاهرة مع قطاع المحميات، مع محافظة القاهرة، وتوجهت اللجنة فورا لمكان البائع.

وقال “أبوسنة” خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الجمعة، إنه تبين أن السلحفاة هي سلحفاة الترسة البحرية، وهي أحد السلاحف النادرة المهددة بالانقراض، وتم إنقاذها وإرسالها لمحمية أشتون للاطمئنان على صحتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية.

وواصل أن مصر فيها 5 أنواع سلاحف من أصل 7 أنواع موجودة في العالم، ولها أهمية قصوى في التوازن البيئة، حيث تتغذى على قناديل البحر.

وأوضح أن السلحفاة التي تم إنقاذها اسمها السلحفاة ذات الرأس الكبير واحدة من السلاحف المهددة بالانقراض ونوع نادر جدا ومهم في البحر المتوسط، لافتا إلى أنه تم تحريك حملة، من أجل إنقاذ السلحفاة، وتم الحصول عليها، وسيتم العمل على وضعها في مركز إيواء من أجل أن تعود للمحمية الطبيعية التي كانت فيها.

وأتم تصريحاته قائلا:" مصر تتمتع ببيئات بحرية مميزة، والإبلاغ من المواطنين عن مثل هذا الأمر يؤكد أن المواطن أصبح لديه وعي بيئي مميز في الوقت الحالي، خاصة بعد مؤتمر المناخ الذي عُقد في شرم الشيخ"..

وزارة البيئة تتدخل لإنقاذ سلحفاة نادرة من البيع

وأصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيهاتها بفحص الشكوى الواردة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قيام أحد أصحاب محلات ببيع الأسماك بعرض ترسة بحرية وتعرضها للأذي من الأطفال موجودة بأحد الأسواق بحى بالمطرية.

وبتشكيل لجنة وفريق عمل تمكن من ضبط الترسة وكانت فى حالة صحية سيئة وجار إعادتها لبيئتها الطبيعية بعد التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة قبل عملية الإطلاق.

وأشادت وزيرة البيئة بقيام أحد المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار فى السلحفاة وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ودور المواطن فى حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بالاشتراك فى حماية الكائنات المهددة بالانقراض للحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية بالإبلاغ عن محاولات الإتجار غير المشروع فى تلك الكائنات من خلال الخط الساخن للوزارة على الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساءً ما عدا العطلات الرسمية حتى الثالثة عصرا أو على رقم الواتس آب 01222693333 على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع.