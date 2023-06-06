سلحفاة عملاقة من أغطية بلاستيكية | شاهد

انتشرت صورًا من لبنان ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي لـمجسم لـ"سلحفاة عملاقة" مكون من 250 ألف غطاء بلاستيكي للتوعية بأضراره البيئية، في رسالة مبتكرة للتوعية بمشكلة بيئية تهدد السلاحف الماثية في لبنان والعالم.

هذه الفسيفساء التي تغطي المجسم مكون من 250 ألف غطاء عبوة بلاستيكية، أما هيكل السلحفاة فمحشو بالعبوات التالفة.

وقالت كارولين مخلوف، ناشطة بيئية، إن البلاستيك يحتاج إلى أكثر من 10 آلاف سنة حتى يتحلل، وبصعوبة كبيرة يحدث هذا التحلل عبر السنوات ، وهو غير الأوراق والكرتون والخشب.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف طالب في جمع العبوات، من مدارس مختلفة في مدينة عمشيت اللبنانية، وجاءوا بها إلى الشاطئ لبناء هاتين السلحفاتين ، ضمن مشروع يهدف إلى توعية الأطفال، ما قد يؤدي إلى انقراضها.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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