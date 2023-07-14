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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

السيطرة علي حريق نشب في مجلس الدولة بلا إصابات

بوابة الوفد الإلكترونية

سيطرت  قوات الحماية المدنية بالجيزة، علي  حريق نشب داخل مجلس الدولة بمنطقة الدقي بدون وقوع أي إصابات.

 

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السيطرة علي حريق مخزن المخلفات بالإسماعيلية

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اندلاع حريق داخل منزل بمنطقة الحسين بالقاهرة

حريق في مجلس الدولة

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مجلس الدولة بمنطقة الدقي، وعلى الفور دفعت  الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق لمحاولة إخماده.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته من امتداده، وتبين أن الحريق نشب بالطابق الـ11، وتمت عملية الإخماد دون وقوع أي إصابات. 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مستريح القاهرة الجديدة على الدقي

وفي سياق متصل ، القت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، القبض  على رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك"، المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة" بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه فى منطقة الدقي.

وردت معلومات لرئيس مباحث الدقي تفيد بتردد رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مبادرة مشروع "ابني بيتك بإيدك" المعروف إعلاميا بـ"مستريح القاهرة الجديدة"، مطلوب ضبطه فى قضايا النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 2 مليار و500 مليون جنيه، الى أحد العقارات السكنية بدائرة القسم والزعم بإنشاء شركة جديدة.

وتم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين من صحتها.

صاحب مبادرة مشروع ابني بيتك بإيدك

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وشقيقه أثناء ترددهم على العقار المشار إليه، وتم اقتيادهم الى ديوان القسم لمناقشتهم والوقوف على ملابسات القضايا.

وأعترف رجل الأعمال بالقضايا المرفوعة ضده، وأقر برغبته فى رد حقوق الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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