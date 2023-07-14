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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

اندلاع حريق داخل منزل بمنطقة الحسين بالقاهرة

حريق منزل
حريق منزل

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة الحسين بالقاهرة، دون وقوع إصابات وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة الحسين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وإسعاف.

وتبين نشوب حريق بمخلفات داخل المنزل وتم إخمادها دون وقوع أى إصابات، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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