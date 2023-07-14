لقي شاب مصرعه غرقا بنهر النيل بـمنطقة الحوامدية، وقد كشف التقرير الطبي الخاص بالكشف على المتوفي ، أنه فارق الحياة نتيجة "إسفكسيا" الغرق، وتبين من خلال مناظرة الجثة عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة.

مصرع شاب غرقًا بنيل الحوامدية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء السباحة بدائرة قسم شرطة الحوامدية، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" وتنفيذ عملية مسح لنهر النيل بحثا عن الجثة.

وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء قيام الشاب بالسباحة هربا من حرارة الجو لقى مصرعه غرقا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

غرق شاب في جمصة بالدقهلية

ولقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه غرقًا داخل مياه بحر جمصة في محافظة الدقهلية، على إثر نزوله ليلًا بعد انتهاء فترة عمل المنقذين، وجرى انتشال الجثمان ونقله للمشرحة.

كما نجح فريق الانقاذ بشاطئ جمصة في إنقاذ 4 أشخاص آخرين، عقب نزولهم المياه في شاطئ مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ليلًا بعد انتهاء فترة عمل المنقذين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بمصرع شاب وإنقاذ 4 آخرين من الغرق داخل مصيف جمصة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وتم استدعاء قوات الإنقاذ بالشاطئ، وتمكنوا من إنقاذ 4 شباب وإخراجهم من المياه، فيما تم انتشال جثة شاب يدعى محمد محمود أحمد رمضان المنسي - 16 عامًا، مقيم بقرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين لمستشفى جمصة المركزي.