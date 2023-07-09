انتشال جثة لشخص مجهولة الهوية من مياه بحر مويس بالشرقية

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالشرقية، جثة لشخص في العقد الخامس من عمره، مجهولة الهوية، من مياه بحر مويس أمام كوبري الري بمدينة الزقازيق، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة طافية في مياه بحر مويس أمام كوبري الري بالزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثة لشخص فى العقد الخامس من عمره، مجهولة الهوية.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتى كلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه، وتحديد هويتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.