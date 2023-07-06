انتشال جثمان صبي سقط بدراجته في الترعة بالإسماعيلية



تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاسماعيليه من إنتشال جثمان صبي في الثالثة عشر من عمره سقط بدراجتة في ترعة السويس أثناء قيامه بالسير بجوار الترعة وذلك في نطاق قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد المركزي لإجراءات وتصريح الدفن.



وتعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون مكتب المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بأقليم القناة، يفيد بسقوط طفل يدعى محمود ناصر أحمد شحاته'،13عامًا، أثناء استقلالة الدراجة بجانب ترعة السويس بمنطقة الرابيعة قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية لمكان الحادث، وتم العثور على الجثمان وتم نقله لثلاجة مستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراءات وتصريح الدفن.