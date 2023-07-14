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الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بمهاجمة المشاركين في إحدي المسيرات المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، ما أسفر عن إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي.

 

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وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن "جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم، عولجوا ميدانيا"، حسبما افادت وفا.
وحسب المصدر نفسه فقد “انطلقت المسيرة بمشاركة مئات الفلسطينيين، بعد أداء صلاة الجمعة، من أمام مسجد عمر بن الخطاب”.

وذلك "تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء شعبنا، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية".

 

دعم ثابت لحل الدولتين

وفي سياق آخر، أعلن البرلمان الأوروبي دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين فلسطين وإسرائيل على أساس حدود عام 1967، دولتين ديمقراطيتين تتمتعان بالسيادة والقدس عاصمتهما المشتركة.

واعتمد البرلمان بالأغلبية، في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ووافق 338 عضوا على التوصيات، مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت، إذ ستُرفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائب رئيس الاتحاد، الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وطالب أعضاء البرلمان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقًا لمعايير استنتاجات المجلس الأوروبي في يوليو 2014، مجددين الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، مع إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالمساواة في الحقوق لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين، كما دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، مطالبا إسرائيل باحترام التزاماتها بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

وجدد أعضاء البرلمان الأوروبي تأكيدهم على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية، بموجب القانون الدولي، وطالبوا بإنهائها على الفور.

وأشاروا إلى أن هذه المستوطنات تشكّل عقبة رئيسة أمام جدوى حل الدولتين، بما في ذلك السلام والأمن الدائمان، ودعوا إلى بذل مزيد من الجهود لإنهاء أحدث دوامة من العنف المرتبط بالاستيطان، مؤكدين أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي التفكير في اتخاذ تدابير مستهدفة على وجه التحديد بشأن التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، كما أعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي ومساعداته المالية في الأراضي الفلسطينية التي تقوضها المستوطنات غير القانونية، مطالبين بتعويضات عن جميع البنى التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي هدمها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

 

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