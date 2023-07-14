الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ستة مواطنين فلسطينيين من مُحافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة.

حملة مُداهمات وتفتيش للمنازل فى مناطق متفرقة

وأفادت مصادر أمنية، بأن الاعتقالات تمت خلال حملة مُداهمات وتفتيش للمنازل فى مناطق متفرقة بالمُحافظة، وعند حاجز عسكري مُقام بين "الخليل" و"بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الجمعة، أسيرا محررا من بلدة نعلين، غرب رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإفراج عنه.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد طلال سرور، عقب مداهمة منزله وتفتيشه، في البلدة القريبة من الخط الأخضر والواقعة في منطقة محاطة بالمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت المصادر أن الأسير المعاد اعتقاله أفرج عنه من سجون الاحتلال منذ شهر ونصف فقط، بعد اعتقال دام عامين.