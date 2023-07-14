صاحبة أغنية "مخصماك" تفاجئ الجمهور بجنسيتها الحقيقية (شاهد)

كشفت الفنانة نوال عبد الشافي، صاحبة أغنية “مخصماك”، عن جنسيتها، قائلة:" إنها مغربية وليست مصرية كما يعتقد البعض".

وتابعت"نوال" خلال تصريحاتها ببرنامج "كلام الناس"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم الجمعة، أنه “ناس كثيرون مكنتش تعرف يمكن علشان طريقة أغنية مخصماك وأنها كانت مصرية صرف”.

وأضافت “المغرب بلد رائع وجميل جدا، ولدينا ملك عظيم ربنا يطول فى عمره، ولدينا شعب رائع مضياف كريم وسميع، وأنا محظوظة أني مغربية”.

وواصلت نوال: “مصر تعتبر بلدي الثاني وأعتبرها منزلي، وأخدت لكنة مصر من أغينة مخصماك لأني بروج كتير لمصر ولكني مش عايشة فيها، وقررت أني أغني هنا”.

وأضافت نوال :"الست بطبيعتها معطاءة”، لترد عليها الإعلامية ياسمين، عز معقبة: “الرجل برضو معطاء، ودي دراسة عرفتها من برا”.

وتابعت نوال عبد الشافي: “ربنا خلق الرجل لديه الجسد الفكري والجسد المادي أقوي من الجسد المشاعري، والست أذكي من الرجل شاعريا”، لتصدم بعدها ياسمين عز: “أذكي؟.. دا الطفل المصري دا الطفل المعجزة”.

تفاصيل أغنية مخصماك

تعتبر نوال عبد الشافي من أحدث أجيال المطربات في المغرب، فهي من مواليد مدينة أكادير المغربية، أكملت دراستها في الإمارات العربية المتحدة حيث مكثت هناك لمدة 15 عامًا.

ومؤخرًا تحدثت نوال عبد الشافي عن نجاح أغنيتها وقالت في تصريحات تليفزيونية إن أغنية مخصماك موجودة من سنة ونص، ولما نزلت كانت ترند بس مش بالطريقة دي، الطريقة دي غريبة، أول ما بدأت الأغنية بدأت على تيك توك، وأنا متحمسة أعمل أغاني كتير.

يشار إلى أن أغنية “مخصماك”، التي طرحتها الفنانة نوال عبد الشافي، بالتعاون مع مغني المهرجانات مسلم، تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، ووصل عدد مشاهدات الأغنية على “يوتيوب” إلى 10 ملايين مشاهدة.