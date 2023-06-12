نوال الزغبي تهوس الجمهور بمجوهرات مستوحاه من الطبيعة

خضعت الفنانة نوال الزغبي لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها بالبنفسجي الجذاب.

نوال الزغبي

وبدت نوال الزغبي بفستان بنفسجي اللون مكشوف الأكتاف والصدر، وتميز بقماشته متعددة الطيات؛ لتبرز أنوثتها ونحافة خصرها، وأضافت لمسة أنيقة للفستان بإرتداء كارديجان طويل ذا أكمام منفوخة مصنوع من قماش الحرير وباللون البنفسجي.

وانتعلت نوال حذاء ذا كعب عالٍ باللون البنفسجي الداكن، ولم تتكلف في إرتداء المجوهرات، حيث اكتفت بأقراط طويلة مرصعة بالألماس وفي المنتصف حجر أخضر جذاب.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت نوال الزغبي تصفيفة شعر أنيقة أبرزت جمال ملامحها، فربطت خصلاتها شكل البوناتيل (ذيل حصان) ينسدل من الخلف بصيحة الويفي، وتركت قصتها تتدلى على أحد الجانبين، مما أعطت لمسة أنثوية أنيقة.

ووضعت نوال مكياج يبرز جمال عينيها، فإعتمدت ظلال العين باللون الوردي المدمج مع النود، ورسمت عينيها بالآيلاينر والكحل الأسود، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون النود، واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير المدمج مع النود الفاتح، مما تماشى مع لون بشرتها وفستانها.

نوال الزغبي

ما لا تعرفة عن نوال الزغبي

ولدت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في التاسع والعشرين من شهر يونيو وذلك في عام 1971 ولذلك فهي تبلغ من العمر 52 عام وبرجها الفلكي هو برج السرطان، اسمها الكامل هو نوال جورج الزغبي وهي من مواليد مدينة جل الديب شرق العاصمة بيروت في لبنان، والدها هو جورج الزغبي ووالدتها هي جمال الزغبي ولديها ثلاثة أشقاء هي أكبرهم وهم بولا، مارسيل، داني.

نوال الزغبي

نوال الزغبي صعدت سلم النجومية خلال برنامج اكتشاف المواهب

كان والدها ووالدتها يرفضان عملها في مجال الفن لكنهما اقتنعا بعد ذلك عندما شعرا أنها موهوبة، اشتركت في برنامج لبناني لاكتشاف المواهب وهي فتاة في الخامسة عشر من عمرها وغنت أمام الآلاف واستمعت إليها وردة الجزائرية وأعجبت بصوتها كثيراً، قدمت الكثير من الأغاني والألبومات الغنائية الناجحة، من أبرز أغانيها أغنية "شو أخبارك"، الديو الغنائي مع وائل كفوري وهو "مين حبيبي أنا" والذي حقق نجاحاً كبيراً، تزوجت مرة واحدة من إيلي ديب ورزقت بابنتها تيا ولكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

ديانة نوال الزغبي

أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي كثير من التساؤلات حول ديانتها وهل هي مسلمة أم مسيحية، كما أشارت هي الأخرى أن هذا الأمر عرضها إلى كثير من النقد خاصةً بعد طلاقها ولكنها كشفت أن ديانتها مسيحية.