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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

في إطار دعم وتمكين الفتاة والمرأة

وزير الرياضة يهدي احدى المنتجات اليدوية الحرفية للأمين العام لمنظمة الكونفجيس

بوابة الوفد الإلكترونية

أهدى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة احدى المنتجات اليدوية الحرفية الى السيدة لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمة الكونفجيس أثناء زيارتها الحالية بمصر ، وذلك في إطار الدعم الذي توليه الوزارة للفتاة والمرأة ، لتشجيعهن على الحفاظ على التراث والحرف اليدوية ، ومساعدتهن لخلق فرص عمل لهن ودفع عجلة التنمية الإقتصادية.

هذا وقد أوصى وزير الشباب والرياضة، بكتابة اسم الوزارة  على المنتجات لتكون بذلك نواة للمشروعات التى تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة ، واستبدال الدروع التي كانت تقدم كهدايا تذكارية للوفود الأجنبية وكبار الشخصيات ، بمنتجات يدوية حرفية وتراثية من مخرجات ورش الملتقيات الحرفية التى تنفذها  الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، إدارة الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، والتي تعبر عن تراثنا المصري ، وقد سبق وتم اهداء العديد من هذه المنتجات الى العديد من الوفود الأجنبيه في الآونه الأخيرة خلال زيارتهم لمصر .

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