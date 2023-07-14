الأرصاد تحذر من ارتفاع كبير في درجة الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صباح غد سيشهد زيادة لسطوع أشعة الشمس، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات حرارة كبير في فترات النهار، إذ تشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة مرتفعة تسجل 44 درجة مئوية.



وأكدت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع على فضائية “دى إم سي”، مساء اليوم الجمعة: “غدًا السبت سيشهد ارتفاعًا بدرجات الحرارة، إذ تسجل 37 درجة مئوية، لكن زيادة نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة”.

الشبورة المائية من أهم عوامل ارتفاع نسب الرطوبة:

وأشارت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الشبورة المائية من أهم عوامل ارتفاع نسب الرطوبة، ولكن سرعان ما يتلاشى بخار المساء مع سطوع أشعة الشمس، ويجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار، وإذا اضطر الشخص النزول في الشارع، فيجب اصطحاب غطاء رأس أو شمسية وزيارة شرب المياه والسوائل.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة تشهده معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة لتصل درجة الحرارة على القاهرة 38 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة وعلى السواحل الشمالية 34 درجة يوم الأحد المقبل، كما يزداد الإحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح.

وقالت الأرصاد إنه من المعتاد ألا تتجاوز درجات الحرارة في فصل الصيف حاجز 40 درجة بسبب تأثير الكتلة الهوائية ومرورها على مسطح البحر المتوسط، إذ تتحمل بكميات كبيرة من بخار الماء وتنخفض درجة حرارتها نسبيًا لتتراوح ما بين 36: 38 وهكذا تكون في المعدل الطبيعي لفصل الصيف.

وكل هذه التقلبات الجوية تتعرض لها البلاد بسبب منخفض الهند الموسمي وهو منخفض حراري ضخم يؤثر فى ثلاث قارات هى آسيا وأفريقيا وأوروبا يبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بدءًا من شهر إبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهر يونيو ويوليو ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية، ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ويتلاشى تمامًا في أكتوبر.

ويلعب هذا المنخفض دورًا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق آسيا، ويؤدي هذا المنخفض إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، قد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.