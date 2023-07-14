الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، سبب موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد مؤخرا مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وقالت "غانم" خلال تصريحاتها عبر فضائية " dmc"، اليوم الجمعة، إن سبب موجة الطقس السيئ يرجع لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، حيث متوقع أن تسجل العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن هناك ارتفاعا في نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي، لافتة إلى أن ارتفاع الرطوبة وانخفاض الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تعمل على تكون ظاهرة الشبورة المائية.

وواصلت غانم أنه يجب الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في فترة الظهيرة، لأن هذه الفترة يتم تسجيل أعلى معدلات لدرجات الحرارة من الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 3 عصرًا.

حالة الطقس غدا

وفي سياق آخر، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدًا السبت، موضحة أن حالة الطقس في الصباح الباكر معتل الحرارة رطب، وخلال ساعات النهار شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، أما خلال ساعات الليل معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة: العظمى 37 والمحسوسة 38 والصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 33 والمحسوسة 32 والقاهرة 24

وادي النطرون: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 25

طنطا:- العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 25

شبين الكوم: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 26

دمنهور: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 26

مطروح: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 22

السلوم: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 21

سيوة: العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 20

بورسعيد: العظمى 35 والمحسوسة 38 والصغرى 24

دمياط:- العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 25

الزقازيق:- العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 27

المنصورة:- العظمى 36 والمحسوسة 38 والصغرى 26

الإسماعيلية:- العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 24

السويس:- العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 24

العريش:- العظمى 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24

رفح:- العظمى 34 والمحسوسة 36 والصغرى 25

رأس سدر:- العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 26

نخل:- العظمى 36 والمحسوسة 41 والصغرى 21

طابا:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 25

كاترين:- العظمى 36 والمحسوسة 38 الصغرى 18

الطور:- العظمى 38 والمحسوسة 40 الصغرى 26

شرم الشيخ:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 30

الغردقة:- العظمى 39 والمحسوسة 42 الصغرى 29

مرسى علم:- العظمى 38 والمحسوسة 41 الصغرى 29

الفيوم:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 24

بنى سويف:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 25

المنيا:- العظمى 40 والمحسوسة 42 الصغرى 24

أسيوط:- العظمى 41 والمحسوسة 42 الصغرى 25

سوهاج:- العظمى 42 والمحسوسة 43 الصغرى 26

قنا:- العظمى 44 والمحسوسة 45 الصغرى 27

الأقصر:- العظمى 44 والمحسوسة 45 الصغرى 28

أسوان:- العظمى 44 والمحسوسة 45 الصغرى 29

أبو سمبل:- العظمى 42 والمحسوسة 43 الصغرى 28

الوادي الجديد:- العظمى 43 والمحسوسة 44 الصغرى 24

شلاتين:- العظمى 38 والمحسوسة 41 الصغرى 27

أبو رماد:- العظمى 35 والمحسوسة 37 الصغرى 28

حلايب:- العظمى 35 والمحسوسة 38 الصغرى 28