مصطفى بكري يرد على المنتقدين: "أيوة إحنا بنطبل لبلدنا" (فيديو)

قال الإعلامى مصطفى بكري إن هناك حملات إلكترونية ممولة من الخارج تستهدف الآن الرئيس عبد الفتاح السيسي رمز الدولة المصرية.

بنطبل لبلدنا وهنفضل ندافع عنها ومش هنسيبها للمتآمرين

ووجه مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الجمعة رسالة لأعداء الوطن قائلا: "أيوه إحنا بنطبل لبلدنا وهنفضل ندافع عنها ومش هنسيبها للمتآمرين".

الحملات الممنهجة ضد مصر يتم التخطيط لها من بريطانيا بمساعدة الجماعة الإرهابية



وأوضح مصطفى بكرى، أن الحملات الممنهجة ضد مصر يتم التخطيط لها من بريطانيا بمساعدة الجماعة الإرهابية، متابعا: "الحملات أيضا تستهدف الإعلاميين.. بيقولوا إننا بنطبل، أيوه إحنا بنطبل لبلدنا إيمانا بها لتستمر وتزدهر حتى تتسلمها الأجيال القادمة".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن القيادة السياسية ترحب دائمًا بسماع وجهات نظر الغير، معقبًا: "الحوار الوطني أبلغ مثل على أن البلد فيها من يستمع للرأي والرأي الآخر".

وتابع" بكري" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، مشيرا إلى أن القيادة السياسية لديها من سعة الصدر والاستعداد لسماع الآخر وتفعيل كل ما يفيد الوطن، مطالبًا المواطنيين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أشار بكري إلى أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هناك حملات ممنهجة للنيل من مصر بالتزامن مع قرب انطلاق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وواصل الإعلامي مصطفى بكري أنَّ الشعب المصري العظيم تحمَّل الكثير وما زال يتحمل لكنه لم يفرط أبدًا في بلده وأمنه القومي، معقبًا: "القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة بما يستحقونه".

وأوضح أن القيادة السياسية تم اختبارها، إذْ لا يجب أن ننسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان قائدًا عامًّا للقوات المسلحة انحاز للشعب المصري، ووضع روحه على كفه وأنقذ مصر من حرب أهلية طاحنة.

وأتم مصطفلى بكري حديثه: "البلد تمر بمرحلة صعبة، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية منعكسة على المواطنين، وحجم الشائعات أكبر مما نتصور"، معلقًا: "في ناس على السوشيال ميديا هدفها أنهم يخلوا الشعب يشعروا باليأس، ويخلقوا حالة شحن مجتمعي قبل الانتخابات المقبلة".