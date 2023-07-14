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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الداخلية أمام أسوان فى الدوري

نادى الداخلية
نادى الداخلية

أعلن الجهاز الفني لفريق الداخلية عن تشكيله الرسمي لمباراة أسوان التى تجمع الفريقين بعد قليل على ملعب زهرة الجنوب ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

 

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موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

 

تشكيل الداخلية أمام أسوان بالدوري 

في حراسة المرمى: عماد السيد

في الدفاع: عبد العزيز سيد - محمد نجيب – أحمد عبد الرسول – كريم يحيى

في الوسط: كليتشي شيميزين – آلان كيمابادي- محمود طلعت

في الهجوم: فانوم ألفريد - عبد الرحمن البانوبي – كريستوفر جوهان

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل جولة حسم الهبوط:

1- مابولولو، الاتحاد السكندري ـ 16 هدفًا.

 

2- أحمد سيد زيزو، الزمالك ـ 13 هدفًا.

 

3-محمد حمدي زكي، أسوان ـ 12 هدفًا.

 

4- أحمد الشيخ، غزل المحلة ـ 10 أهداف.

 

5- أحمد أمين أوفة، إنبي ـ 10 أهداف.

 

6- محمد شريف، الأهلي ـ 10 أهداف.

 

7- جون أوكولي، المقاولون العرب ـ 9 أهداف.

 

8- محمد عبد اللطيف جريندو ـ المصري ـ 9 أهداف.

 

9- محمد الشامي، الإسماعيلي ـ 9 أهداف.

 

10- فخري لاكاي، بيراميدز ـ 9 أهداف.

 

11- سمير فكري، الداخلية ـ 9 أهداف.

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