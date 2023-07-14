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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري المصري.. تشكيل غزل المحلة الرسمي لمواجهة حرس الحدود

نادى غزل المحلة
نادى غزل المحلة

أعلن خالد عيد مدرب فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة تشكيلة مباراته أمام حرس الحدود في الجولة 34 من بطولة الدوري المصري.

 

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تشكيل غزل المحلة أمام حرس الحدود فى الدوري المصري

في حراسة المرمى:عمرو شعبان 

في الدفاع:  مصطفي العش، معاذ الحناوي، السيد الشبراوي، ايهاب سمير 

في الوسط:  محمد جابر، حميد ماو، أحمد النادري، 

الهجوم: احمد الشيخ، جابريل اوريك، تشارلز باسي 

وتشهد مقاعد البدلاء :

الحضري، محمود علاء، الإخميمي، كريم مصطفي، بازوكا، حازم مرسي، هاني عادل، محمود عبدالعزيز، عبدالرحمن عاطف

وتلعب المباراة في الثامنة والنصف مساء على ملعب برج العرب وتعد هذه الجولة هى الحاسمة للبقاء في الدوري بالنسبة لغزل المحلة بينما تأكد هبوط حرس الحدود رسميا.

و تنطلق اليوم الجمعة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف أسوان نظيره الداخلية مساء اليوم الجمعة، فيما يلتقي غزل المحلة أمام حرس الحدود على ستاد الجيش ببرج العرب، والتي تحدد الفريقين الهابطين لدوري القسم الأول، بعد هبوط الحرس رسميا.

يلتقي أسوان مع الداخلية في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، بينما يواجه غزل المحلة، حرس الحدود، فيما يلتقي طلائع الجيش ضد بيراميدز.

يسعى أسوان للفوز من أجل ضمان فرص استمراره في الدوري بعدما وصل إلى النقطة 33 في المركز الخامس عشر، متفوقا على المحلة بفارق الأهداف، ولا يرغب أبناء الجنوب في تحقيق التعادل لأنه في حال حدوث ذلك، سيضطر إنتظار نتيجة المحلة لأنه في حال فوزه سيهبط أسوان.

بينما يأمل الداخلية في الفوز من أجل مع تعثر المحلة من أجل ضمان الاستمرار في مسابقة الدوري، و يملك الداخلية 32 نقطة في المركز قبل الأخير بالدوري.

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