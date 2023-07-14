عاجل
احذر ضربة الشمس مع ارتفاع درجة الحرارة.. أعراضها والإسعافات الأولية ننشر تعديلات مواعيد قطارات السكة الحديد بالوجه البحري للمصيفين.. سافر إلى الإسكندرية بقطارات التالجو الفاخرة " ننشر المواعيد والأسعار" موجة الحر.. ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة تتخطى الـ 44
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فاركو مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023. 

 

txt

مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد الهزيمة.. وجمهور الزمالك غاضب من النتيجة

txt

عضو مجلس إدارة الزمالك يستقيل بعد هزيمة الأهلي

موعد مباراة الزمالك و فاركو فى الدوري 

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتذاع مواجهة الزمالك و فاركو في  الدوري المصري مساء الأحد المقبل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري. 

واستطاع فريق الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة الدولي بالجولة 31 المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري..

1 – الأهلي 78 نقطة

2 – بيراميدز 67 نقطة

3 – الزمالك 59 نقطة

4 – فيوتشر 58 نقطة

5 – المصري البورسعيدي 47 نقطة

6 – المقاولون العرب 44 نقطة

7 – الاتحاد السكندري 43 نقطة

8 – إنبي 42 نقطة

9 – فاركو  41 نقطة

10 – سموحة  39 نقطة

11 – الإسماعيلي 37 نقطة

12 – سيراميكا كيلوباترا 37 نقطة

13 – البنك الأهلي 36 نقطة

14 – طلائع الجيش 36 نقطة

15 – أسوان 33 نقطة

16 – غزل المحلة 33 نقطة

17 – الداخلية 32 نقطة

18 – حرس الحدود21 نقطة

مواد متعلقة

مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد الهزيمة.. وجمهور الزمالك غاضب من النتيجة

عضو مجلس إدارة الزمالك يستقيل بعد هزيمة الأهلي

غلق كلي لطريق 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان اتجاه نادي الزمالك

أحمد موسى يوجه رسالة إلى عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك.. فيديو

فاروق جعفر: الزمالك أكبر من أوسوريو ويجب رحيله فورًا

معوض: هذه مشكلة الزمالك والأهلي يقدم موسم استثنائي
الجريدة الورقية