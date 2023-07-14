موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع نظيره فاركو مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري المصري لموسم 2022 ـ 2023.

موعد مباراة الزمالك و فاركو فى الدوري

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

وتذاع مواجهة الزمالك و فاركو في الدوري المصري مساء الأحد المقبل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري.

واستطاع فريق الأهلي الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد القاهرة الدولي بالجولة 31 المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري..

1 – الأهلي 78 نقطة

2 – بيراميدز 67 نقطة

3 – الزمالك 59 نقطة

4 – فيوتشر 58 نقطة

5 – المصري البورسعيدي 47 نقطة

6 – المقاولون العرب 44 نقطة

7 – الاتحاد السكندري 43 نقطة

8 – إنبي 42 نقطة

9 – فاركو 41 نقطة

10 – سموحة 39 نقطة

11 – الإسماعيلي 37 نقطة

12 – سيراميكا كيلوباترا 37 نقطة

13 – البنك الأهلي 36 نقطة

14 – طلائع الجيش 36 نقطة

15 – أسوان 33 نقطة

16 – غزل المحلة 33 نقطة

17 – الداخلية 32 نقطة

18 – حرس الحدود21 نقطة