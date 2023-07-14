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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الدفاع البريطاني يتعهد بمُواصلة دعم أوكرانيا شخصيًا

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني بن والاس

أكد وزير الدفاع البريطاني، "بن والاس"، أن تصريحاته حول إظهار كييف المزيد من الامتنان لحُلفائها أسيء فهمها، وتحدث عن أمازون العام الماضي، قاصدًا بها معنى مُختلفًا، مُتعهدًا شخصيًا بمُواصلة دعم أوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الجمعة، كتب والاس على "فيسبوك": "كان هناك الكثير من الاهتمام بتعليقاتي حول أفضل السبل لدعم أوكرانيا، وكان هناك بعض التفسير الخاطئ. وأنا شخصيا كنت في طليعة المروجين لدعم أوكرانيا، وبحثت التحديات التي قد تواجهنا أثناء عملنا نحو الهدف المشترك المتمثل في مساعدة أوكرانيا. كنت أتحدث عن حقيقة أن أوكرانيا تحتاج أحيانا إلى فهم أنه في العديد من البلدان وبعض البرلمانات لا تحظى بدعم قوي كما هو الحال في بريطانيا. لم يكن هذا تعليقا على الحكومات، ولكن على المواطنين والمسؤولين في المجتمع الدولي بأسره".

قمة "الناتو" في فيلنيوس:

وقال والاس لوسائل الإعلام البريطانية في وقت سابق، على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس: "هناك كلمة تحذيرية خفيفة هي، سواء أحببنا ذلك أم لا، أن الناس تريد أن ترى الامتنان".

وأضاف: "في بعض الأحيان، أنت تحاول حض بلدان للتخلي عن مخزونها الخاص. ونعم، إنها حرب نبيلة، ونعم، نرى أنكم تخوضونها، ليس فقط لأنفسكم ولكن أيضا لحرياتنا". 

ولفت والاس إلى أنه قال للمسؤولين في كييف بعدما تلقى منهم قائمة بطلبات أسلحة العام الماضي، "أنا لست متجر أمازون".

وسارع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى استبعاد أي ايحاء بأن لندن منزعجة من الضغوط الشديدة التي مارسها الرئيس، فلاديمير زيلينسكي، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في فيلينيوس للحصول على مزيد من الأسلحة.

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