لقي طفل مصرعه دهسًا ، تحت عجلات جرار زراعي طفل بقرية محلة روح التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، أثناء لهوه أمام منزله، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق.

جرار زراعي ينهي حياة طفل دهسًا أمام منزله بالغربية

وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان أهلية الطفل والتحفظ على سائق الجرار الزراعي وندب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثة تمهيدًا لاستخراج تصريح بالدفن.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالغربية ،إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود، بلاغ بمصرع طفل في العقد الأول من العمر أسفل عجلات جرار زراعي، حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح التابعة لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طنطا وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعى "حمزه. ا" في العقد الأول من العمر تلميذ في الصف الثاني الابتدائي أسفل عجلات جرار زراعي حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح.

وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، قبل وصوله، تم تحرير محضر بالواقعة .

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الغربية، جثة لمواطن، من مياه ترعة ميت يزيد المارة أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وبتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية طافية في ترعة ميت يزيد الماره أمام قرية أبشواي الملق مركز قطور.

وقد انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة، وتم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.