مصرع مواطن في حادث بدراجته النارية بالدقهلية

لقي مواطن حتفه، بعدما انحرف مقود القيادة بيده اثناء قيادته موتوسيكل وتسبب في إصابته بنزيف في المخ وكسر بعظام الصدر، تم نقل الجثمان إلي المستشفى وتوالت النيابة التحقيق .

تفاصيل مصرع مواطن بسبب مقود الموتوسيكل بالدقهلية

وكانت البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي تفيد بوصول مواطن، مقيم قرية ميت عنتر - دائرة المركز ، مُصاباً بنزيف بالمخ وكسر بعظام الصدر، بادعاء حادث طريق وتوفى عقب وصوله.

وقد انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص وسؤال والده ،عامل خدمات بشركة كهرباء طلخا، ومقيم بذات القرية، قرر أنه حال قيادة نجله دراجته النارية بدون لوحات معدنية على الطريق الفرعي ميت عنتر - طلخا أمام مصنع السماد دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بحاجز الطريق وحدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

تقرير مصرع مواطن بسبب مقود الموتوسيكل بالدقهلية

فيما أكد تقرير مفتش الصحة؛ أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابات التي لحقت به ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

قطار المنصورة ينهي حياة سيدة مجهولة الهوية

كما لفظت ربة منزل مجهولة الهوية أنفاسها الأخيرة ، بعدما لقيت مصرعها دهسًا أسفل قطار المنصورة المطرية، بالقرب من مدينة الجمالية، بمحافظة الدقهلية، ما تسبب في تحول جثتها لأشلاء، وتم نقلها لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كان البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، قد إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، باصطدام قطار بسيدة بمزلقان المعهد الديني.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين اصطدام القطار رقم 207 القادم من المنصورة متجهًا للمطرية بسيدة، وذلك بمزلقان المعهد الديني بالقرب من محطة القطار، ما أسفر عن مصرعها في الحال وتحول جثتها لأشلاء.

وتم تجميع الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى الجمالية، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.