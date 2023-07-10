مصطفى بكري يكشف موقف جمال مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة.. فيديو

كشف الإعلامي مصطفى بكري موقف جمال ابن الرئيس الراحل حسني مبارك والنائب السابق محمد أنور السادات من الترشيح للانتخابات الرئاسية.

وقال بكري، إن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي ليس من حقه أن يترشح للانتخابات الرئاسية حتى إذا حصل على حق اعتبار وفقًا للقانون.

ونوه إلى أن النص يعني أن محمد أنور السادات لا يستطيع أن يترشح، وهذا بسبب الحكم عليه سابقًا في قضية فساد، ويطبق أيضًا على السيد جمال حسني مبارك.

الأزمة الاقتصادية شكلت تحديًا لمصر

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية قامت بتحويل الأراضي الصحراوية لأراضي ذات قيمة بعشرات المليارات، خلاف أن العاصمة الإدارية تُساهم بصورة كبيرة في تقليل الزحام في القاهرة.

وأشار إلى أن دخل مصر من قناة السويس ارتفع بصورة كبيرة بسبب القناة الجديد التي أنشأها الرئيس السيسي، حيث وصل لـ9.4 مليار دولار، منوهًا إلى أن البعض سخر من القناة الجديدة ووصفها بالترعة، معقبًا: "القيادة السياسي تتحمل الكثير، والرئيس السيسي شخص نزيه للغاية".

وأكد أن الأزمة الاقتصادية شكلت مشكلة لمصر، وأنها ستنتهي في الوقت القريب مع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ومع توسع مصر في الكثير من المجالات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وشدد على أن الرئيس السيسي قبل أن يتولى المسؤولية تحدث على أن هناك إصلاحات اقتصادية، ولكن الأزمة العالمية شكلت تحديًا، ورغم ذلك لم تنقص أي سلعة في مصر، على غرار ما حدث في بعض الدول الأوربية.