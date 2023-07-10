مصطفى بكري يشيد بالسيسي.. يخطط لمستقبل مصر والشعب يتذكر مواقفه (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يخطط لمستقبل مصر"، معقبا:" الرئيس كان يتحدث كثيرا على أهمية تكاتف الجميع من أجل تنمية مصر ".

وأضاف مصطفى بكري خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج " بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الإثنين أن مصر خاضت حربا ضد الإرهاب في سيناء وتم السير في مسار التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية.

وتابع مصطفى بكري: “مفيش بلد تعرضت لربيع عربي حصل فيها تنمية إلا مصر”، معقبا: "مصر تعمل حاليا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية، ويتم تنفيذ مشروعات زراعية قومية كبرى ".

أزمات عالمية تؤثر على مصر بداية من جائحة كورونا

وأوضح مصطفى بكري :"هناك أزمات عالمية تؤثر على مصر بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية"، متابعا: "الشعب لا ينسى للرئيس السيسي مواقفه في ثورة 30 يونيو وفي أحداث 25 يناير 2011 وذلك لمصلحة الدولة المصرية".

وكشف الإعلامي مصطفى بكري موقف جمال ابن الرئيس الراحل حسني مبارك والنائب السابق محمد أنور السادات من الترشيح للانتخابات الرئاسية.

وقال بكري، إن كل من صدر ضده حكم بات ونهائي ليس من حقه أن يترشح للانتخابات الرئاسية حتى إذا حصل على حق اعتبار وفقًا للقانون.

ونوه إلى أن النص يعني أن محمد أنور السادات لا يستطيع أن يترشح، وهذا بسبب الحكم عليه سابقًا في قضية فساد، ويطبق أيضًا على السيد جمال حسني مبارك.

ولفت إلى أن العاصمة الإدارية قامت بتحويل الأراضي الصحراوية لأراضي ذات قيمة بعشرات المليارات، خلاف أن العاصمة الإدارية تُساهم بصورة كبيرة في تقليل الزحام في القاهرة.

وأشار إلى أن دخل مصر من قناة السويس ارتفع بصورة كبيرة بسبب القناة الجديد التي أنشأها الرئيس السيسي، حيث وصل لـ9.4 مليار دولار، منوهًا إلى أن البعض سخر من القناة الجديدة ووصفها بالترعة، معقبًا: "القيادة السياسي تتحمل الكثير، والرئيس السيسي شخص نزيه للغاية".

وأكد أن الأزمة الاقتصادية شكلت مشكلة لمصر، وأنها ستنتهي في الوقت القريب مع انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، ومع توسع مصر في الكثير من المجالات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.

وشدد على أن الرئيس السيسي قبل أن يتولى المسؤولية تحدث على أن هناك إصلاحات اقتصادية، ولكن الأزمة العالمية شكلت تحديًا، ورغم ذلك لم تنقص أي سلعة في مصر، على غرار ما حدث في بعض الدول الأوربية.