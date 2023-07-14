حملة لإزالة حالة تعد بنطاق قرية السلامية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفيذ حالة إزالة تعدي بالبناء بدون ترخيص مخالفاً لقانون على مساحة 18 سهم بدائرة الوحدة المحلية لقرية السلامية بنجع حمادي .

وأوضح أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إن الحملات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن الإزالة التى تمت، كانت عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت وبرتفاع واحد متر تقريبا وعلى مساحة 18سهم بنجع سالم زمام الغربى بحوض الساحل البحرى بزام قروى السلامية .

مضيفاً انه تمت إزالتها حتى سطح الأرض، مشيراً إلى أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

و شدد أنور، على رؤساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين، وفرض هيبة الدولة.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، إلى أن الحملة تمت بحضور منال همام رئيس الوحدة المحلية لقرية السلامية، وتمت الازالة باستخدام معدات الوحدة المحلية القروية.