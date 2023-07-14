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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

اجتماع مع الزعماء الأفارقة 23 يوليو لمواجهة تجار البشر

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أعلن نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، تنظيم اجتماع مع الزعماء الأفارقة يوم 23 يوليو الجاري لمواجهة تجار البشر، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالي للأنباء.

وقال تاياني، على هامش الحدث "استراتيجية جديدة للبحر المتوسط"، "في 23 يوليو، تنظم الحكومة الإيطالية اجتماعاً مع رؤساء دول وحكومات من إفريقيا وخارجها لدراسة استراتيجية مشتركة لهزيمة مهربي البشر. يجب أن نعمل بجد لهزيمة تجار البشر مع إجراءات قوية لنمو القارة الأفريقية".

 

وشدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي على الحاجة إلى صياغة "رؤية إستراتيجية تشمل إيطاليا على أنها فاعل رئيسي".

 

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