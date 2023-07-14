مرتضى منصور يتصدر تويتر بعد الهزيمة.. وجمهور الزمالك غاضب من النتيجة

مرتضى منصور اسم تحول إلى تريند يتصدر تويتر، بعد هزيمة نادي الزمالك من الأهلي، برباعية مقابل هدف، وانهالت عليه

الكثير من التغريدات أغلبها من جمهور الزمالك بسبب سوء النتائج مؤخرا، بينما دعمه آخرون.

وقال حساب باسم عزيز شافعي: "نتيجه طبيعيه جدا فرق مستوى كبير و واضح، فرق كوالتي لعيبه كبير جدا و كإن بطل الدوري بيلاعب فريق في منتصف الجدول، الفرق ده مش بس بسبب فرق الامكانيات الماديه و فرق الميزانيه الكبير بين الناديين، ده صح لكن زود عليه كل الاخطاء الاداريه و الفنيه و التخلي عن اعمدة الفرقه و تفكيكها".

مرتضى منصور

وأضاف: " السبب الأهم اننا نادي قيمته في نظر المسئولين عن الرياضه المصريه ماتليقش بقيمته التاريخيه ولا بالملايين اللي بتشجعه، بيتفرج علينا المسئوليين عن الرياضه و احنا نادي تم عزل رئيسه و في نفس الوقت لم يتم عزله و محدش عارف مين المسئول دلوقتي، و مين بيخطط للموسم الجديد و مين هيقبل يعمل عقد رعايه لنادي مالوش صاحب، و سايبين النادي ده كإنه مركز شباب صغير و يمكن لو مركز شباب كانوا حلوا مشاكله و وفقوا اوضاعه القانونيه في وقت اسرع من كده".

ووجه حساب باسم محمد زكي رسالة لأعضاء النادي عبر تغريدة قال فيها:" أعضاء مجلس إدارة الزمالك المحترمين من الكبير للصغير، ماذا قدمتوا إلى الزمالك منذ توليكم المهمة؟ كلها برامج انتخابية في الوهم، وأنتم عارفين المتحكم واحد، قبلتوا على نفسك كدة، يبقى تتحاسبوا".

وأضاف: " كوارث بتحصل وانت مجرد بتهز رأسك ؟ قدمتوا أيه للنادي ولجمهوره؟ هتقفلوا القيد ؟ لاعيبه كلها كسر ؟ فضائح بالقطاع والعاب الصالات؟، تدمير فريق كرة القدم؟ لجنة فنية كلها كلام ف الهوا وضحك على الناس، تصدقوا بالله حرام أسمكم يرتبط بالزمالك.. حسبي الله".

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن سر فوز الأهلي أمام الفريق برباعية مقابل هدف في إطار منافسات الدوري المصري.

وأكد مرتضي منصور عبر الإذاعة الداخلية لنادي الزمالك أن ما حدث غير منطقي ولا يمكن تصديقه مشددا أن المباراة شهدت أحداث غريبة.

واضاف قائلا " ده غير الأهداف السهلة التي سجلها الأهلي في مرمي محمد صبحي، وما حدث ليس له إلا تفسير واحد وهو ( السحر الأسود)، الذي يستخدمه محمود الخطيب رئيس الأهلي ".

وأكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يصمت تجاه ما يفعله الخطيب وسيتخذ موقفا حاسما ضم كل ما يحدث.