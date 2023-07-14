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الجمعة 14 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عضو مجلس إدارة الزمالك يستقيل بعد هزيمة الأهلي

أحمد دعبس عضو مجلس
أحمد دعبس عضو مجلس إدارة الزمالك

أعلن أحمد دعبس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالته من منصبه عقب الخسارة التي تعرض لها الزمالك من الأهلي.

 

دعبس يعلن إستقالته

وكتب أحمد دعبس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "جماهير الزمالك العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية، أتقدم باستقالتي اليوم من عشقي وبيتي الكبير نادي الزمالك أعظم نادي في الكون".

 

وأضاف: "أعود مجدداً إلى صفوف الجماهير، كل الدعم لنادي الزمالك في الفترة المقبلة، عاش الزمالك، عاش حبه في قلبي".

 

وكان الزمالك خسر من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري، أمس الخميس.

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