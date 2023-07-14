إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا ملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات "رحلات اليوم الواحد" هروبا من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وتوفير كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باشراف هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ والاستمتاع بمياه البحر المتوسط وبالهدوء الذي يتميز به المصيف، وتهيب رئاسة المدينة بالمصطافين الالتزام بتعليمات افراد الانقاذ المتواجدين بجميع شواطئ المدينة.