للمصيفين.. سافر إلى الإسكندرية بقطارات التالجو الفاخرة " ننشر المواعيد والأسعار"

مواعيد وأسعار قطارات تالجو إلى الإسكندرية.. يبحث الكثير من الأشخاص الآن عن مواعيد قطارات السكة الحديد إلى الإسكندرية من أجل قضاء المصيف، وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية بالانفوجراف مواعيد السفر بقطارات التالجو على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس، تزامنًا مع سفر العديد من الأشخاص إلى محافظة الإسكندرية من أجل قضاء إجازة الصيف في بحر عروس البحر المتوسط.

أسعار قطارات تالجو إلى الإسكندرية

مواعيد قطارات تالجو إلى الإسكندرية

وقالت وزارة النقل إنه في إطار توجيهات معالى الفريق مهندس / كامل الوزير – وزير النقل بتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل القطار الثالث من قطارات التالجو الفاخرة خدمة جديدة على خط القاهرة / الإسكندرية والعكس اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 6 / 7 / 2023 .

تقرر تشغيل قطار 2027 تالجو ( القاهرة / الإسكندرية ) يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساء، وكذلك تشغيل قطار 2026 تالجو ( الإسكندرية / القاهرة ) يومياً حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء طبقاً للجدول المرفق.

تشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط السكة الحديد بوجهيها البحرى والقبلى (6 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / الإسكندرية – 4 رحلات ذهاب وإياب على خط القاهرة / أسوان).