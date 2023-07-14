EA Sports FC 24 تصل إلى وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر قريبًا (فيديو)

إنه فجر حقبة جديدة لسلسلة كرة القدم الرائدة من EA وقد كشفت الشركة عن موعد وصول الدفعة الأولى من الامتياز المعاد تسميته. ستصل EA Sports FC 24 إلى PS5 و PS4 و Xbox Series X / S و Xbox One و Nintendo Switch و PC في 29 سبتمبر. انتهت شراكة EA الطويلة الأمد مع FIFA بعد FIFA 23، مما دفع بتغيير الاسم.

أشارت الشائعات إلى أن إصدارات PlayStation 5 و Xbox Series X / S ستكلف 80 دولارًا، لكن هذه لم تكن صحيحة. لا تزال تكلفة اللعبة 70 دولارًا على تلك المنصات. ومع ذلك، سيحتاج لاعبو PlayStation 4 و Xbox One إلى دفع هذا المبلغ أيضًا.

تبيعه شركة EA على أنها عنوان "استحقاق مزدوج" متعدد الأجيال. تبلغ تكلفة EA Sports FC 24 أيضًا 70 دولارًا على جهاز الكمبيوتر، بينما تبلغ 60 دولارًا على Switch.

يتضمن الإصدار Ultimate Edition بقيمة 100 دولار امتيازات Ultimate Team و 4600 نقطة FC وما يصل إلى سبعة أيام من الوصول المبكر. والجدير بالذكر أن أولئك الذين يختارون الإصدار القياسي لن يتمكنوا من الوصول إلى وضع Ultimate Team Campaign ، على الرغم من أنهم سيظلون قادرين على لعب الإصدار العادي من Ultimate Team - لن ترغب EA في قفل أي لاعب من أحد أكبر أبقارها النقدية. وفي الوقت نفسه ، تضيف EA نساء إلى Ultimate Team لأول مرة ، مما يعني أن الرجال والنساء سيلعبون مع بعضهم البعض وضد بعضهم البعض في نفس الملعب الافتراضي.



ظهر تاريخ الإصدار وتفاصيل الأسعار عندما عرضت EA اللعبة المناسبة لأول مرة وأعلنت عن بعض الميزات الجديدة. تكتسب السلسلة التي كانت تُعرف سابقًا باسم FIFA بطولتين جديدتين للدوريات النسائية: الدوري الإسباني Liga F و Frauen-Bundesliga ، وهو أعلى مستوى من المنافسة في إسبانيا وألمانيا على التوالي.

تعمل EA على تأمين اتفاقيات مع العديد من الاتحادات والمنظمات بهدف الحفاظ على المسلسل حقيقيًا قدر الإمكان. سيتم تمثيل أكثر من 19000 لاعب حقيقي ، وأكثر من 30 بطولة وأكثر من 100 ملعب في EA Sports FC 24. كما حصلت الشركة على صفقات حصرية مع الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاستخدام علامتها التجارية والاحتفاظ بالوصول إلى مسابقات مثل دوري أبطال أوروبا.

لا يزال محرك Frostbite قيد التشغيل هذه المرة ، على الرغم من أن EA تقول إنها تستخدم إصدارًا محسّنًا. هذه أيضًا هي الدفعة الأولى من السلسلة التي تستخدم Frostbite on Switch ، وفقًا لقائمة eShop الخاصة بها.

قامت EA أيضًا بترقية تقنية HyperMotion الخاصة بها. تقوم HyperMotionV (التي ستتوفر على إصدارات PS5 و Xbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي) بالاستفادة من البيانات الحجمية من أكثر من 180 لعبة احترافية عالية المستوى للرجال والنساء. يقول EA: "يؤدي هذا إلى فتح حركة أصلية للفريق بالكامل بالإضافة إلى 1200 نمط تشغيل توقيع حتى يتمكن المشجعون من تجربة الطرق الفريدة التي يتحرك بها أفضل اللاعبين". وأضافت أن هذه التقنية يمكن أن تساعدها في إنشاء رسوم متحركة جديدة لـ EA Sports FC في غضون أيام قليلة.

ميزة أخرى جديدة تسمى PlayStyles تستغل بيانات العالم الحقيقي من Opta ومصادر أخرى لجعل اللاعبين أكثر تميزًا. تقول EA أن هذا سيؤثر على طريقة اللعب وسيمنح اللاعبين قدرات مميزة. في Ultimate Team ، تعزز PlayStyles + قدرات التوقيع هذه إلى مستوى عالمي - فكر في لعبة Power Shot لـ [Erling] Haaland - مما يعكس قدرات نخبة اللاعبين على اللعب بمستوى لا يمكن أن يصل إليه سوى عدد قليل من الآخرين.

ستتوفر Crossplay بين PS5 و Xbox Series X / S والكمبيوتر الشخصي ، وكذلك بين PS4 و Xbox One. ستدعم أوضاع Clubs و Co-Op Season و Volta Football و Ultimate Team Co-Op اللعب المتقاطع لأول مرة. ومع ذلك ، فإن إصدار Switch من FC24 لن يتضمن اللعب المتقاطع.