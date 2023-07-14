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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميتروفيتش متمسك بعرض الهلال رغم رفض فولهام

ميتروفيتش
ميتروفيتش

رفض نادي فولهام الإنجليزي عرضا من الهلال بشأن ضم اللاعب الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويرتبط أسم ميتروفيتش بالانتقال إلى صفوف الهلال، بعدما أكدت التقارير وجود عرض كبير من النادي السعودي للتعاقد مع اللاعب الصربي وتدعيم صفوف الزعيم، ليرد النادي الإنجليزي على العرض بالرفض.

عرض نادي الهلال مبلغ 25 مليون ونصف مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع ميتروفيتش في الميركاتو الصيفي، لرغبة الزعيم في التعاقد مع مهاجم مميز في سوق الانتقالات.

 

رفض فولهام


أكد نادي فولهام رفضه رحيل لاعبه الصربي ميتروفيتش بعدما قدم الهلال عرضا لضمه، وعدم وجود نية لدى النادي الإنجليزي في بيعه.

لكن يرغب ميتروفيتش في الرحيل إلى صفوف نادي الهلال، ووافق على عقد ممتد حتى ثلاث سنوات مقبلة.

لكن الهلال لم يرسل عرضا آخر، بعد الأول الذي تم رفضه، وعليه سيحتاج للتفاوض وتقديم عرض جديد.

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ميتروفيتش متمسك بعرض الهلال رغم رفض فولهام

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الهلال يقدم عرض ضخم لضم ميتروفيتش وفولهام يرد

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